الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 8 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة فى القاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة.

أسفرت عن ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم قرابة 25 كيلو "حشيش" وكميات مختلفة من الأقراص والمواد المخدرة الأخري، وسلاح ناري وذخيرة.

في القاهرة، ضبطت سائق له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته 20 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش ومبلغ مالى.

في دار السلام، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة القسم وبحوزته 1.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة وسلاح أبيض "مطواة".

بالمرج، تم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المرج بحوزتهما 3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش و1600 قرص مخدر ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

وفي مدينة السلام، تم ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهم كمية لمخدر الاستروكس وكمية لمادة البودر المخدر والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى.

وفي مصر القديمة تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة القسم وبحوزته كيلوجرام من مخدر "الهيروين" وفرد "خرطوش" وعدد من الطلقات لذات العيار.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة حملات موسعة تجار المواد المخدرة قسم شرطة بدر مبلغ مالي سلاح أبيض

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