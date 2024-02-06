الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط قضية تهريب مخدرات

أمن المنافذ
أمن المنافذ

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 2281 مخالفة مرورية متنوعة، 15 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 179 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم تحرير المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية حملات موسعة جرائم التهريب كافة المنافذ

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