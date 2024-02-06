أمن المنافذ يضبط قضية تهريب مخدرات

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 2281 مخالفة مرورية متنوعة، 15 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 179 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم تحرير المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، والعرض على النيابة للتحقيق.