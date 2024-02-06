النشرة المرورية اليوم الثلاثاء.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ورصدت المتابعة الميدانية تباطؤ فى حركة السيارات بمحور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر ومتجهة إلى وسط القاهرة والجيزة وميدان لبنان، كذا القادم من وسط العاصمة والطريق الدائري، وشارعي شبرا مصر ورمسيس، محور كورنيش النيل، كوبرى 6 أكتوبر، محور صفط اللبن.

وشهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل.

وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.