الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

1.4 مليار جنية حجم العائد المحقق من طرح الاستثمارات الجديدة بأسيوط الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح وتخصيص 546000 الف متر مربع بالمنطقة الاقليمة لتنفيذ نشاط عمراني مختلط  من 50 فدان إلي 200 فدان ويصل السعر التقدير للمتر بنحو 2595 جنيها ومن المتوقع يحقق إجمالي العائد من الطرح بقيمة 1.416.870 مليار جنية. 

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وكشفت جيهان عمار، أنه وفقا لتعليمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتم تخصيص 20% من اجمالى مساحة قطعة الأرض للمشروعات الخدمية ونسبة 80% لتنفيذ النشاط العمراني المتكامل سواء كان عمارات سكينة او فيلات منفصلة او فيلات متصلة . 

وأفادت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن نسبة البناء المخصصة للمشروع العمارات السكينة  لا تزيد عن 50%، بينما نسبة البناء للفيلات المنفصلة لا تزيد عن 40% من مساحة الأرض المخصصة للفيلا، بينما نسبة البناء على الفيلات المتصلة لا تزيد عن 45% من مساحة الأرض المخصصىة 

وفيما يخص اشتراطات النباء للمشروعات الخدمية 

وأوضحت أن نسبة البناء على المساحة المخصصة للمشروعات الخدمية تتراوح مابين 8 إلي 12 % من المساحة الكلية، يالاضافة إلي ذلك تخصيص نسبة 20% للخدمات الاستثمارية من المساحة المخصصة للمشروع ولا تزيد نسبة المباني عن 30% من المساحة المخصصى لكل خدمة بالنسبة الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانات بينما لاتزيد نسبة المباني عن 20% للنوادي الاجتماعية والخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة. 

 

آلية سداد المستحقات المالية لقيمة الأرض بالدولار 

وأضافت أنه يتم استكمل نسبة سداد من قيمة الأرض بـ25 % بالدولار الأمريكي التي تتمثل في نسبة 5% جدية حجز ونسبة 20% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوم من تاريخ إخطار الشركة بموافقى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التخصص بالإضافة إلي ذلك يتم سداد نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء وذلك وفقا للسعر النهائي الذي يعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية لقطعة الأرضي. 

واستكملت: سيتم سداد نسبة 75%من قيمة الأرضي بالدولار من خارج البلاد على 3 أقساط سنوية متساوية وان يتم احتساب الأقساط بالجنية المصري محملة بالفوائد البنكية المعلنة من البنك المركزي المصري يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين، كما يتم سداد بالمعادلة بالدولار لكل من القسط وفائجتة بسعر يوم استحقاق القسط من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحتي تاريخ السداد. 

وتابعت: يتم سداد نسبة 1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية وكما يتم الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة رقم 185 بتاريخ 31 ديسمبر 2023 فيما يخص آلية تحديد سعر الصرف الذي يتم سداد كل من القيمة استكمال الدفعة المقدمة والتقسيط. 

مليار جنيه أسيوط الجديدة طرح العائد نشاط عمراني

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