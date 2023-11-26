الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جيهان عمار: طرح 5 كرافانات لمدة 3 سنوات بنظام حق الانتفاع

المهندسة جيهان عمار
المهندسة جيهان عمار

أعلنت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن طرح 5 كرافانات للبيع بالمزاد العلني بنظام مقابل حق الانتفاع لمدة 3 سنوات  بمساحات تتراوح مابين 12 متر مربع إلي 27 متر بعدة مناطق مختلفة بالمدينة أسيوط الجديدة. 

https://www.dostor.org/4456391

شروط الحصول على كارافانات لمدة 3 سنوات بنظام الحق المباشر 

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، أن يتم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيها، كما ييتم سداد قيمة 10000 الف جنيها قيمة دخول المزاد في موعد غايتة جلسة المزاد ويتم استكماله بنسبة 10% من القيمة الكلية للراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل لمدة الـ3 سنوات كتأمين نهائي بالإضافة إلي لنسبة 1% مصاريف إدارية كما يضاف نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمنا من القيمة الإجمالية للراسي بها المزاد. 

وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن ستعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023.، مشيرًا إلى أن أن تخضع هذه المناقصة لاحكام القانون رقم 182 لسنة ولائحته التنفيذية حيث  أن قانون المناقصات والعقود الحكومية في مصر هو القانون رقم 182 لسنة 2018، والذي صدر في 18 نوفمبر 2018، وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.

وكما ذكرت أنه يهدف هذا القانون إلى تطوير إجراءات المناقصات وتحسين الشفافية والكفاءة والتنافسية في العقود الحكومية والتعاقدات العامة في مصر. ويغطي القانون جميع أنواع المناقصات بما في ذلك المناقصات العامة والخاصة والمناقصات الدولية.

وأردفت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن تحتوي لائحة التنفيذية على تفاصيل تنفيذية للقانون، بما في ذلك إجراءات المناقصات ومتطلبات العطاءات وآليات التقييم والإعلانات والتعاقدات والشروط والضمانات وغيرها، ويمكن الحصول على نص القانون ولائحته التنفيذية من موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.

الافريقي طرح كرافانات الانتفاع حماية سنوات جيهان عمار

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