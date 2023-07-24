طرح 8 محلات وصيدليتان و5 وحدات إدارية للبيع بمدينة أسيوط الجديدة

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، طرح 8 محلات تجارية وصيدليتان على مساحات تتراوح من 18 متر مربع حتى 101 متر مربع ، بالإضافة إلى طرح عدد 5 وحدات إدارية ومهنية على مساحات تتراوح ما بين 33 متر مربع إلى 63 متر مربع بالمناطق المختلفة بمدينة أسيوط الجديدة من خلال جلسة للبيع المزاد العلني .

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، أن جلسة المزاد للبيع العلني سوف تنعقد بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، مشيراة إلى أن تطلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا عن كل محل أو صيدلية أو صيدلية .

شروط سداد المستحقات المالية عن كل محل وصيدلية ووحدة إدارية

وأفادت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بأنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنيه عن كل محل أو صيدلية أو حدة إدارية في موعد غايتة جلسة المزاد العلني.

وأشارت إلى أنه يتم استكمال سداد 10% و 1% مصاريف إدارية، بالإضافة إلى نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو، كما يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10000 جنيه عن كل وحدة إدارية ومهنية في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد 25 %، وكذلك نسبة 1% مصاريف إدارية، إضافة إلى نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو، بالإضافة إلى سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر قبل الاستلام والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

وأكدت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في دخول المزاد المزاد المعاينة على الطبيعية في مواعيد العمل الرسمية، حيث يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.