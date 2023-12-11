الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

المهندسة جيهان عمار
المهندسة جيهان عمار

أدلت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط إقبال شديد على اللجان الانتخابية بمدينه أسيوط الجديدة .

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رئيس جهاز اسيوط الجديدة: مشاركة فى الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية 

وأكدت المهندسة جيهان عمار، فى تصريح لـ"الدستور"، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسيه واجب وطنى على المواطنين ، مؤكداً أن تعتبر مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية واجبًا وطنيًا، حيث تعتبر الانتخابات فرصة للمواطنين للمساهمة واستكمال مسيرة التنمية وأيضا لاختيار القائد الذي سيمثلهم ويتولى مسؤوليات الحكم.

وأضافت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية تعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في العملية السياسية والتأثير في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعهم. من خلال التصويت كما  يمكن للمواطنين أن يسهموا في بناء ديمقراطية قوية وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد.

الانتخابات الرئاسية 2024
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

المشاركة الانتخابات الرئاسية وطني واجب المواطنين

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