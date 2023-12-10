الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: إقبال كبير على التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية (صور)

جهاز القاهرة الجديدة
جهاز القاهرة الجديدة

واصل المهندس عبدالرءوف الغيطي ، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ،  جولاته التفقدية لنتابعة سير العملية الانتخابية في أول أيام التصويت بالانتخابية  الرئاسية 202.

رافقه مسئولو الجهاز خلال المرور على اللجان فى المدينة "بالتجمع الثالث والتجمع الخامس والتجمع الاول"، لمتابعة سير الإنتخابات والإطمئنان على الحالة العامة فى محيط وداخل المقرات الإنتخابية، فى ظل الإقبال الكثيف فى أول أيام التصويت.

ووجه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، برفع حالة الإستعداد طوالأيام الإنتخابات وتقديم كل السُبل للتيسير على المواطنين أثناء مشاركتهم فى العملية الانتخابية.

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الغيطي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كما أدلى المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس الجهاز ، وقيادات الجهاز على هامش الجولة بصوتهم الإنتخابى
دعا رئيس الجهاز، جميع المواطنين فى المدينة للمشاركة الإيجابية بكامل حرية وإدلاء اصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية، والتعبير الكامل عن حرية الرأى.. مؤكداً أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب؛ وتطبيقاً لحقه الدستورى، وأن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافى والوعى الحضارى للشعب المصرى.

كما أشاد المهندس عبدالرؤوف الغيطي ، بالروح الوطنية والمسئولية التى أبداها المواطنين من خلال مشاركتهم الفعالة فى العملية الإنتخابية.. موضحاًالمواطنين وخاصة الشباب، على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية بهدف دعم وإستكمال مسيرة التقدم والتنمية التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات.

الانتخابات الرئاسية 2024


وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يدلي بصوتة 
القاهرة الجديدة ٢٠٢٤ الرئاسية الاستعداد الانتخابات

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