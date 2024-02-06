الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الاجتماع الختامي لجلسات تجديد الاعتماد الدولي للمعامل للدورة العاشرة على التوالي في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

يأتي تجديد الاعتماد في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة اعتماد المعامل والوصول إلى الحد الأقصى من الاحترافية والدقة والحيادية في التحليل وإصدار الشهادات، حرصًا على الأمن الغذائي للمواطن المصري وضمانًا لجميع أطراف منظومة تداول خامات وإضافات الأعلاف والأسمدة.

تجديد الاعتماد الدولي للمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف


وأشاد ممثل جهة الاعتماد السيد برادلي ريشو، الذي يعتبر إحدى الشخصيات البارزة في اللجنة العليا لمجلس الاعتماد الأمريكي للمعامل. وقد أشاد بأداء العاملين بالمركز الإقليمي والأعلاف، وله باع كبير في العمل مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الفاو.

وصرح الدكتور محمد الشربيني مدير الجودة بالمركز الإقليمي، بأن التحكيم الذي تم هذا العام كان دقيقًا واحترافيًا للغاية، حيث غطى منظومة العمل بالكامل، وأثبت خلاله العاملون بالمركز الإقليمي قدرتهم على الحفاظ على مستوى الأداء بالمعامل وتحديث إمكانياتها على أكمل وجه.

وصرح د. أحمد العكازي أن المركز الإقليمي، منذ ما يقارب العشرين عامًا، يحرص على جودة الأداء ليكون جزءًا من رؤيته ورسالته في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتشجيع صناعة الأعلاف وخدمة البحث العلمي.

المركز الاقليمي للاغذية الأعلاف تجديد الاعتماد الدولي عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

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