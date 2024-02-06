عاجل.. مليشيا عراقية تعلن استهداف موقع إسرائيلى فى إيلات

أعلنت ميليشيا تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، أمس الاثنين، استهداف موقع إسرائيلي في "إيلات" بالطيران المسيّر.

وذكرت المليشيا، في بيان، أن الطيران المسيّر التابع لها هاجم هدفًا في إيلات "أم الرشراش" شمال إسرائيل، مؤكدة استمرارها "في دك معاقل الأعداء" حسب البيان.

واستهدفت الميليشيا ذاتها قبل أيام ميناء حيفا شمال إسرائيل، في إطار الهجمات التي تنفذها ميليشيات مدعومة من إيران في المنطقة ضد الأهداف الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.