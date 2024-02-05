الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أخصائي تغذية علاجية يحذر من العادات الخاطئة التي تؤدي للإصابة بالسرطان

الدكتور مروان سالم،
الدكتور مروان سالم، أخصائي تغذية علاجية

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي تغذية علاجية، إن دراسة صينية حديثة أكدت أن الطبيخ في مكان مغلق ولا يوجد به شفاط أو تهوية، فإن المرأة تكون عرضة للإصابة بسرطان الثدي أو الرئة أو الرحم.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه على ست البيت أن تأخذ بالها وتتجنب شم الأبخرة والروائح الخارجة من الطبيخ، مؤكدًا أن أسباب الإصابة بالسرطان تكون على تراكم لسنوات خاصة الأكلات المحروقة.

خطورة الجبنة السايحة

وتابع، أن الجبنة الرومي السايحة عند وضعها في ميكرويف أو درجة حرارة عالية تتحول لمادة خطرة جدًا على الصحة، لأنها غير مهيئة لدرجات الحرارة العالية، مشيرًا إلى أن من العادات السيئة كذلك هي وضع قطعة فحم مع الكفتة لأنها تخرج مركبات "الهيدروكربون"، وهي مركبات مسرطنة، وذلك لكونها في مكان غير مفتوح أو جيد التهيئة ويظهر أثرها على المدى الطويل.

اخصائي تغذية علاجية للإصابة بسرطان الطبيخ خطورة الجبنة السايحة الأكلات المحروقة

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