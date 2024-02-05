الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هدى أنور تكشف تفاصيل كتابها الأخير "الكتابة وسنينها"

الروائية هدى أنور
الروائية هدى أنور

كشفت الروائية هدى أنور، تفاصيل كتابها الأخير"الكتابة وسنينها"، مؤكدة أن الموهبة تمثل البذرة التي نهتم بها، مؤكدة أنها وضعت كل خبراتها التي اكتسبتها في كتابها الأخير من وقت دراستها وحتى اليوم.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج  "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الهدف من الرواية هو تعليم الناس كيفية كتابة رواية أو قصة قصيرة، وكيف يتعلمون ذلك بشكل نظري وعملي، مشيرة إلى أن الكتاب بمثابة دليل لمن يريد كتابة أي كتاب.

ورش ومعتكف لتعليم الكتابة

وتابعت، أن هناك من لديه مقدمات الكتابة ولكنه يحتاج تنميتها ويوجد ورش للكتابة ومعكتف للكتابة، والأخيرة بمثابة تجربة كاملة لثقل موهبة الشخص ووضع قدمه على أول الطريق، ويتم عمل متابعة له حتى إخراج أول كتاب له.

هدى أنور الكتابة وسنينها قصة قصيرة كتابة رواية معتكف لتعليم الكتابة

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