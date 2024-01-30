الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"يعقوب الشاروني كاتبًا مسرحيًا".. ناقد: الأكثر حرصًا على الكتابة والإخراج في أعماله

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور حسام عطا، استاذ الدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية والمخرج المسرحي، إن علاقة رائد الاطفال يعقوب الشاروني بمسرح الطفل تتمثل فى قدرته على العمل كـ" دراما تورج" وهو الشخص الذى يستطيع كتابة الدراما المبتكرة في قالب سردي مسرحي ويتابع معاصرتها فى عملية الإخراج المسرحى، بمعنى أنه يقوم بإنتاج فكرة العمل حتى لحظة افتتاح العرض.

جاء ذلك خلال ندوة "يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كاتب ادب الاطفال عبده الزراع، والناقدة المسرحية د. شيرين جلاب، وبحضور ابنة رائد ادب الاطفال يعقوب الشاروني، ويديرها الكاتب والمؤلف وليد كمال.

وأضاف "عطا" أن يعقوب الشارونى كان يدعم العمل المسرحى بثقافته رفيعة المستوى ويدعمها بتفاصيل من مسرحيته سواء بالاستعانة من مكتبته بدراسات فى علم النفس والإدراك وفى اللغة بهدف انتاج نص مسرحى ابداع رفيع المستوى.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

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ندوة في معرض الكتاب بعنوان "الموسيقى والغناء في مصر القديمة"

 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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يعقوب الشاروني مسرح الطفل يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا معرض القاهره الدولي للكتاب الدورة الخامسة والخمسون

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