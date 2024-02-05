الأفيال في المربع الذهبي.. ساحل العاج الاستثناء في آخر 3 نسخ بأمم أفريقيا

في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لم ينجح منتخب في الوصول إلى دور قبل النهائي بعد أن تجاوز دور المجموعات بصفته أحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست سوى ساحل العاج.

كيف وصلت ساحل العاج إلى دور قبل النهائي؟

وتواجدت ساحل العاج في الترتيب الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فقط، جمعتها من انتصار وحيد على منتخب غينيا بيساو بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الإفنتتاحية، وبعده تلقت هزيمتين في الجولتين الثانية، والثالثة على يد منتخبي نيجيريا بنتيجة هدف دون رد، والمفاجأة الكبرى غينيا الإستوائية بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل على الترتيب.

وفي دور الـ16 اصطدمت بمنتخب السنغال القوي جدا، والذي كان المرشح فوق العادة للحفاظ على لقبه الذي أحرزه في نسخة 2021 التي تولت تنظيمها الكاميرون وتمكنت من اقصاءه بهزيمته بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب اننتهاء المباراة على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله.

وفي دور الثمانية استطاعت أن تطيح بمنتخب مالي بفوزها عليه بنتيجة 2 – 1.

على الجانب الآخر، فشلت المنتخبات الثلاثة الأخرى في الصعود إلى دور الأربعة، وهي :

غينيا

خرجت من دور ربع النهائي على يد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تغلب عليها بنتيجة 3 – 1.

وفي دور ثمن النهائي تجاوزت منتخب غينيا الإستوائية إثر فوزها عليه بنتيجة هدف نظيف.

وحلت في المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة بـ4 نقاط حصدتها من انتصار وحيد على منتخب جامبيا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثالثة، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما مع منتخب الكاميرون في الجولة الثانية في حين تعرض لخسارة واحدة أمام السنغال بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثالثة.

موريتانيا

تم اقصاءها من دور الـ16 على يد منتخب الرأس الأخضر الذي هزمها بنتيجة هدف نظيف.

وقد احتلت المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط جنتها من انتصار واحد على منتخب الجزائر بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثالثة، وقبله تلقت هزيمتين على يد كل من منتخب بوركينا فاسو بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الأولى، ومنتخب أنجولا بنتيجة 2 – 3 في الجولة الثانية

ناميبيا

تمت الاطاحة بها من دور ثمن النهائي أمام أنجولا بخسارتها بنتيجة ثلاثية نظيفة.

وقد تواجدت في الترتيب الثالث في المجموعة الخامسة بـ4 نقاط جمعتها من انتصار وحيد على منتخب تونس بنتيجة هدف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل وحيد مع مالي كان سلبيا في الجولة الثالثة في حين تلقت تلقت هزيمة كبيرة على يد منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 4 أهداف دون مقابل.

النسخة الماضية

أما في النسخة الماضية، فالمنتخبات الأربعة التي كانت الأفضل في احتلالها المركز الثالث في مجموعاتها، فإن 3 منتخبات منها خرحت من دور الـ16، وهي الرأس الأخضر على يد السنغال إثر هزيمتها بنتيجة هدفين نظيفين، ومنتخب مالاوي على يد منتخب المغرب إثر خسارتها بنتيجة 1 – 2، ومنتخب جزر القمر على يد الكاميرون بعد هزيمتها بنتيجة 1 – 2.

بينما تم اقصاء منتخب تونس من دور الثمانية على يد بوركينا فاسو بعد خسارتها بنتيجة هدف دون رد.

نسخة 2019

في نسخة 2019 أي بداية تطبيق النظام الحالي للبطولة، فالمنتخبات الأربعة التي كانت الأفضل في تواجدها في الترتيب الثالث في مجموعاتها منها منتخبان تم الاطاحة بهما من دور ثمن النهائي وهما جمهورية الكونغو الديمقراطية على يد منتخب مدغشقر بضربات ترجيحية 2 – 4 بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما، وغينيا على يد الجزائر بعد خسارتها بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

في حين تم اقصاء منتخبين من دور ربع النهائي، وهما جنوب إفريقيا على يد نيجيريا بالهزيمة بنتيجة 1 – 2، منتخب بنين على يد السنغال بالخسارة بنتيجة هدف نظيف.

إذن قبل بلوغ ساحل العاج دور نصف النهائي في النسخة الحالية كان أقصى مرحلة يصل إليها منتخب تخطى مجموعته بصفته أحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الرابع في مجموعتها هو دور الثمانية.