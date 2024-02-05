الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هاني لبيب: شخصيات كتاب "رواد المواطنة في مصر" تجاوزت الطائفية المباشرة عبر تاريخها

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الكاتب الصحفي هاني لبيب، إن الحديث عن المواطنة، فقبل ثورة 30 يونيو كانت مدرجة في الدستور المصري، ولكن نزولها على مستوى القوانين والاجراءات لم يتم بالشكل المطلوب،  وبدأ النظام السياسي في مصر على الفور على تنفيذها لم يحدث في مصر في السابق، وهذا حدث في الاشياء المتعلقة بالتنمر والتحرش وغيرها.

جاء ذلك في ندوة مناقشة كتاب "رواد المواطنة في مصر " للكاتب الدكتور محمد حسين الحلفاوي، والتي عقدت قاعة فكر وإبداع محور كاتب وكتاب  ببلازا "1" بمعرض القاعرة القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، يناقشه الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتب الصحفى هانى لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، وأدارها الكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور.

شخصية جمال أسعد المتعددة الوجوه بين الفكر والسياسة

وتابع هاني لبيب، أن المواطنة اخذت شكلا جديدا من  فلسفة شكل الحكم في مصر، دون استبعاد أو تهميش بسبب الدين أو العقيدة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشخصيات التي تناولها الكتاب، والتي منها شخصية جمال أسعد المتعددة الوجوه بين الفكر والسياسة.

 وأضاف لجمال أسعد أبعادا وأدوارا فكرية  للأسف لم تعلن للآن، وهناك مواقف كثيرة  آمل  أن يتضمنها الكتاب، ولفت إلى أن كل شخصيات الكتاب والمتعلق بالمواطنة كانت متجاوزة فكرة الطائفية المباشرة، مؤكدا أن  الأدوار التاريخية والوطنية التي أقدم عليها شخصيات الكتاب، تجاوزت فكرة التصنيف الديني والطائفي  ومنها  على سبيل المثال لا الحصر ما قدمه المناضل مكرم عبيد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هي سليم حسن أحد رواد علم المصريات وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي

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