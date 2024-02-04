الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المؤرخ معتز محمد عثمان: المسكوكات تصرخ لغياب الاهتمام الكاف لعلم بها

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت قاعة ضيف الشرف  بلازا"2" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55  فاعلية ندوة "النقود في عملية التوثيق والأرشفة وتصحيح التاريخ"، بحضور الدكتور محمد عثمان الباحث والمؤرخ التاريخي"، ويديرها الدكتور سعيد عبد الحميد حسن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية لصيانة التراث الثقافي.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب


قال الدكتور سعيد عبد الحميد حسن: إن التوثيق  مقصود به تجميع كافة المصادر الممكنة عن الأثر، وبعد جمعها لابد لتفسير لهذه المعلومات، ومن بعدها يتم إدارة الموارد الأثرية، وتوظيفها والاستفادة منها.

من جهته قال الدكتور والباحث والمؤرخ التاريخي معتز محمد عثمان: الرحلة الطويلة بعلم المسكوكات، تكاد تتكلم وتستغيث بانه لايوجداهتمام بعلم المسكوكات بالصورة المناسبة لاهميتها وضرورتها في حياتنا اليومية، ونعتمد على المسكوكات، لانها من اصدق المصادر التي لا تتبع هوى اي كباحث في  التاريخ.

معرض الكتاب


وأشار إلى أن نتناول في حديثنا اليوم أخمية النقود في عملية التوثيق والأرشفة وتصحيح التاريخ، وسنتحدث عن الأسباب المنطقية لتضارب التوثيق في بعض مراحل تداول المسكوكات، وإلى جانب ذلك  سكون الحديث عن ظاهرة التشكيلك وإثارة الجدل والنقاط التي تعيق المحاضرين في علم المسكوكات، ووأصول وقواعد النقد في مهام التوثيق التاريخي وذلك بسبب حساسية هذا المجال.  


وأضاف، أن المسكوكات  تصنف بانها من أم الأعمدة القوية لتوثيق وأرشفة التاريخ بالمقارنة مع الوثائق الأخرى، حيث تم تخصيص لها علم خاص يطلق عليه علم النميات.

قاعة ضيف الشرف معرض القاهره الدولي للكتاب محمد عثمان ندوة الدكتور سعيد عبد الحميد معرض الكتاب

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