الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد أيوب: "رواد المواطنة في مصر" يعتمد على فكرة مهمة نحتاج إليها

جلسة مناقشة لكتاب
جلسة مناقشة لكتاب رواد المواطنة في مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة "المصور"، إن كتاب "روّاد المواطنة في مصر" للكاتب الدكتور محمد حسين الحلفاوي، يعتمد على فكرة مهمة وهي المواطنة، ويُعد بمثابة بداية للمؤلف في هذه المنطقة، مؤكدًا الحاجة إلى مثل هذه الكتابات؛ لغرس ثقافة المواطنة التي تسود مصر على مدار تاريخها.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مناقشة لكتاب "رواد المواطنة في مصر " للكاتب الدكتور محمد حسين الحلفاوي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بقاعة "فكر وإبداع".

وأضاف أيوب، أن السنوات الأخيرة شهدت تثبيت وتجذير فكرة المواطنة، وهناك العديد من القوانين التي يتم ممارسة المواطنة عبرها، لافتًا إلى أن ثقافة المواطنة لا تحتاج إلى قوانين، بل هي سلوك وثقافة عامة.

من جهته، قال الكاتب والدكتور محمد حسين حلفاوي، إن الحديث عن المواطنة بمثابة حديث عن الأمن القومي، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو، أفشلت المشروع الذي كان يهدف لتفكيك الأمة العربية. 

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معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

جلسة مناقشة لكتاب رواد المواطنة في مصر
جلسة مناقشة لكتاب رواد المواطنة في مصر
جلسة مناقشة لكتاب رواد المواطنة في مصر
جلسة مناقشة لكتاب رواد المواطنة في مصر
بمعرض القاعرة القاهرة الدولي للكتاب رواد المواطنة في مصر الكاتب الصحفي أكرم القصاص والكاتب الصحفى هانى لبيب معرض الكتاب

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