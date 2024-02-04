الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سمية الألفي: ليعقوب الشاروني عدة وجوه

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت القاعة الرئيسية محور الخروج إلى النور "الحضارة" ببلازا "1"  بمعرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ55 فاعليات ندوة “ الشاروني داعما للموهوبين”، بحضور الدكتور ثروت فتحي،  والدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور هالة الشاروني، وتديرها الكاتبة والقاصة نجلاء علام رئيس مجلة قطر الندي، تأتي الندوة  بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لتكريم اسم الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.


قالت سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للأمومة والطفولة: يعقوب الشاروني شخصية موسوعية، وسافر لفرنسا ليدرس الثقافة، وعمل بأدب الطفل، واشتغل في عدة جامعات لتدريس أدب الأطفال، إلى جانب  انه ذكر يوما ما في احدى حواراته أن أراد أن يكون ممثلا.


ولفتت الألفي إلى أنه نشهد أن شخصية الشاورني تشهد أكثر من وجه، وإنجازه في أدب الطفل شيء مشرف، وتحدث الشاروني عن الاهتمام بالنقد الموجه لكتب الأطفال، وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين النقد وما يتم إنتاجه.

ولفتت إلى أن اهداف يعقوب الشاروني تتمثل في أهمية الكشف على قدرة الإبداع، ونشر أدب الخيال العلمي، وهذا يشير إلى أن هذا الكاتب يكتب عبر رؤية، ولذلك نجد في أعماله انتصار للحب والخير، والتقاعل الصحي والوجداني.

وختمت الألفي: على الجهات المختصة أن تعيد إنتاج الشاورني بوسائل إبداعية جديدة  تناسب الراهن

txt

معرض الكتاب يناقش أهمية الشعر والشعراء في بناء الحضارات

 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

IMG-20240204-WA0230
IMG-20240204-WA0230
4FB9BB5A-7944-4C38-B320-1C3E0917C96F - قص
4FB9BB5A-7944-4C38-B320-1C3E0917C96F - قص
IMG-20240204-WA0223
IMG-20240204-WA0223
بمعرض القاهرة الدولي الكتاب الشاروني الشاروني داعما للموهوبين الدكتور هالة الشاروني معرض الكتاب

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

انهيار السوق السوداء.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين