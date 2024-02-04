سمية الألفي: ليعقوب الشاروني عدة وجوه

شهدت القاعة الرئيسية محور الخروج إلى النور "الحضارة" ببلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ55 فاعليات ندوة “ الشاروني داعما للموهوبين”، بحضور الدكتور ثروت فتحي، والدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور هالة الشاروني، وتديرها الكاتبة والقاصة نجلاء علام رئيس مجلة قطر الندي، تأتي الندوة بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لتكريم اسم الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.



قالت سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للأمومة والطفولة: يعقوب الشاروني شخصية موسوعية، وسافر لفرنسا ليدرس الثقافة، وعمل بأدب الطفل، واشتغل في عدة جامعات لتدريس أدب الأطفال، إلى جانب انه ذكر يوما ما في احدى حواراته أن أراد أن يكون ممثلا.



ولفتت الألفي إلى أنه نشهد أن شخصية الشاورني تشهد أكثر من وجه، وإنجازه في أدب الطفل شيء مشرف، وتحدث الشاروني عن الاهتمام بالنقد الموجه لكتب الأطفال، وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين النقد وما يتم إنتاجه.

ولفتت إلى أن اهداف يعقوب الشاروني تتمثل في أهمية الكشف على قدرة الإبداع، ونشر أدب الخيال العلمي، وهذا يشير إلى أن هذا الكاتب يكتب عبر رؤية، ولذلك نجد في أعماله انتصار للحب والخير، والتقاعل الصحي والوجداني.

وختمت الألفي: على الجهات المختصة أن تعيد إنتاج الشاورني بوسائل إبداعية جديدة تناسب الراهن

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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