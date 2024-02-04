سارة حواس: تويباس بوركهارت.. أحترف الصحافة إلى جانب الشعر

شهدت قاعة الشعر محور اللقاء الشعري ب بلازا "١" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 ندوة اللقاء الشعري مع الشاعر الألماني تويباس بوركهارت، بحضور الدكتورة والمترجمة سارة حواس والشاعر أحمد الشهاوي.



معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الشهاوي: التقيت بتويباس بوركهارت منذ 20 عاما، الآن وهو يزور القاهرة للمرة الأولي، فهو ليس بعيدا عن الشعر العربي، بالرغم من أنه ابن الفلسفة والشعر الألماني.



وقالت الدكتورة والمترجمة سارة حواس: ولد الشاعر الالماني توبياس بوركهارت في 9 نوفمبر 1961 في إيسن فيردن، ألمانيا، لافتة إلى أنه "عاش بين عامي 1976 و1986 في لاباز، بوليفيا، وفي برلين، ألمانيا، وفي بوينس آيرس، الأرجنتين، ثم استقر في مدينة شتوتغارت بألمانيا.



وتابعت حواس: "كان الشاعر والمترجم وكاتب المقالات رئيس تحرير مجلة المقالاتوالشعر DELTA (1987-1992) وصحفيًا ثقافيًا في جريدة شتوتجارتر تسايتونج ونويه تسورخر تسايتونج".



وأشارت إلى: كان توبياس بورغاردت أحدأعضاء هيئة المحلفين في مشروع الشعر العالمي آنا بلوم (كورت شويترز) في معرض إكسبو 2000 في هانوفر، ألمانيا؛ في عام 2010 فيمهرجان الشعر في سانكت أوغستين، ألمانيا، وفي عام 2011 في جائزة الشعر الدولية المرموقة فيكتور فاليرا مورا في كاراكاس، فنزويلا،وفي عام 2013 في مسابقة الشعر الدولية راين ثلاثية.

كان - مع جونا بورغاردت - ينسقان مهرجان المتنبي للشعر الدولي في زيوريخ،سويسرا، وأصبحا فيما بعد مؤسسين ومنسقين لمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية في بابل وبغداد، العراق.وهو اليوم مدير دار النشر الألمانية المستقلة Edition Delta.



وأضافت حواس: "نشر في ألمانيا مجموعات شعرية مختلفة، من بين عناوين أخرى: عناصر البحر (2019)، وتربة سبتمبر وأبجدية أغسطس (2010)، وجزرالنهر ومناطق أخرى (2005)، وضفة النهر (2001)، بالإضافة إلى إصدارات ثنائية اللغة. في الأرجنتين وكولومبيا والعراق واليابانوالبرتغال وصربيا والسويد وأوروغواي وفنزويلا".

وختمت حواس ترجمت قصائده إلى العديد من اللغات ونشرت في مختارات ومجلات وصحف دولية. حصلتوبياس بورغاردت على جائزة كاثاك الأدبية الدولية لعام 2017 في دكا، بنغلاديش، عن شعره وتفانيه الأدبي المتميز بين الثقافات واللغات،وجائزة الشعر الدولية لمدينة جالاتيو- أنطونيو دي فيراريس 2020 في روما، إيطاليا. حصلوا معًا مع زوجته الشاعرة والمترجمة والمحررةجونا بورغاردت على جائزة الناشر الألماني لعام 2021 عن دار النشر المستقلة الخاصة بهم EDITION DELTA في شتوتغارت، ألمانيا.