الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سارة حواس: تويباس بوركهارت.. أحترف الصحافة إلى جانب الشعر

سارة حواس
سارة حواس

شهدت قاعة الشعر محور اللقاء الشعري ب بلازا "١" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55  ندوة اللقاء الشعري مع الشاعر الألماني تويباس بوركهارت، بحضور الدكتورة والمترجمة سارة حواس والشاعر أحمد الشهاوي.

txt

معرض الكتاب يناقش أهمية الشعر والشعراء في بناء الحضارات

txt

مستشار سفارة فلسطين بالقاهرة يشكر معرض الكتاب على الاحتفاء بالأدب الفلسطيني


معرض القاهرة الدولي للكتاب 

قال الشهاوي: التقيت بتويباس بوركهارت منذ 20 عاما، الآن وهو يزور القاهرة للمرة الأولي، فهو ليس بعيدا عن الشعر العربي، بالرغم من أنه ابن الفلسفة والشعر الألماني.


وقالت الدكتورة والمترجمة سارة حواس: ولد الشاعر الالماني توبياس بوركهارت في 9 نوفمبر 1961 في إيسن فيردن، ألمانيا، لافتة  إلى أنه "عاش بين عامي 1976 و1986 في لاباز، بوليفيا، وفي برلين، ألمانيا، وفي بوينس آيرس، الأرجنتين، ثم استقر في مدينة شتوتغارت بألمانيا.


وتابعت حواس: "كان الشاعر والمترجم وكاتب المقالات رئيس تحرير مجلة المقالاتوالشعر DELTA (1987-1992) وصحفيًا ثقافيًا في جريدة شتوتجارتر تسايتونج ونويه تسورخر تسايتونج".


وأشارت إلى: كان توبياس بورغاردت أحدأعضاء هيئة المحلفين في مشروع الشعر العالمي آنا بلوم (كورت شويترز) في معرض إكسبو 2000 في هانوفر، ألمانيا؛ في عام 2010 فيمهرجان الشعر في سانكت أوغستين، ألمانيا، وفي عام 2011 في جائزة الشعر الدولية المرموقة فيكتور فاليرا مورا في كاراكاس، فنزويلا،وفي عام 2013 في مسابقة الشعر الدولية راين ثلاثية.

 كان - مع جونا بورغاردت - ينسقان مهرجان المتنبي للشعر الدولي في زيوريخ،سويسرا، وأصبحا فيما بعد مؤسسين ومنسقين لمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية في بابل وبغداد، العراق.وهو اليوم مدير دار النشر الألمانية المستقلة Edition Delta.


وأضافت حواس: "نشر في ألمانيا مجموعات شعرية مختلفة، من بين عناوين أخرى: عناصر البحر (2019)، وتربة سبتمبر وأبجدية أغسطس (2010)، وجزرالنهر ومناطق أخرى (2005)، وضفة النهر (2001)، بالإضافة إلى إصدارات ثنائية اللغة. في الأرجنتين وكولومبيا والعراق واليابانوالبرتغال وصربيا والسويد وأوروغواي وفنزويلا".

وختمت حواس ترجمت قصائده إلى العديد من اللغات ونشرت في مختارات ومجلات وصحف دولية. حصلتوبياس بورغاردت على جائزة كاثاك الأدبية الدولية لعام 2017 في دكا، بنغلاديش، عن شعره وتفانيه الأدبي المتميز بين الثقافات واللغات،وجائزة الشعر الدولية لمدينة جالاتيو- أنطونيو دي فيراريس 2020 في روما، إيطاليا. حصلوا معًا مع زوجته الشاعرة والمترجمة والمحررةجونا بورغاردت على جائزة الناشر الألماني لعام 2021 عن دار النشر المستقلة الخاصة بهم EDITION DELTA في شتوتغارت، ألمانيا.

قاعة الشعر محور اللقاء الشعري معرض القاهره الدولي للكتاب كتاب معرض

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

انهيار السوق السوداء.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين