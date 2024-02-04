الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فعاليات ندوة "الشاروني داعما للموهوبين شهير خليل": كاتب الماضي والحاضر والمستقبل

ندوة الشاروني داعما
ندوة "الشاروني داعما للموهوبين" بمعرض الكتاب


شهدت القاعة الرئيسية محور الخروج إلى النور "الحضارة" ببلازا "1"  بمعرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ55 فاعليات ندوة " الشاروني داعما للموهوبين " بحضور الدكتور ثروت فتحي،  والدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور هالة الشاروني، وتديرها الكاتبة والقاصة نجلاء علام رئيس مجلة قطر الندي، تأتي الندوة  بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لتكريم اسم الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.

txt

عروض المسرح تجذب زوار معرض الكتاب فى يومه الـ11

txt

إقبال كبير على خيمة الشباب والمناخ في معرض الكتاب (فيديو)

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، إننا فقدنا أحد أهم كتاب أدب الأطفال في مصر وفي الوطن العربي، وهو الكاتب يعقوب الشاروني تاركًا ذخيرة من الكتب والخبرات الحياتية، التي لا يمكن لأي شخص يعمل في مجال الطفل إغفالها فهو لم يتهاون في الوقوف مع أي كاتب صغير.


وأشارت إلى أن يعقوب الشاروني، جزء يمثل الماضي والحاضر والمستقبل، وكل العاملين في المجال، ليس منا لم يقرأ المكتبة الخضراء.


وتابعت: عندما تقلدت رئاسة تحرير مجلة سمير، وجدت الكاتب يعقوب الشاروني، يقدم لي العديد من الموضوعات دون مقابل، وهذا لان يدرك أهمية مجلة سمير، ولفتت إلى كل الملتقيات المتعلقة بمجلة سمير كان  الشاروني حاضرا بتفرده عبر إنصافه للمرأة، وذلك من خلال كتاباته للأطفال.

CBDABB81-77C3-45F0-80B7-6FED472DC896
CBDABB81-77C3-45F0-80B7-6FED472DC896
FC4EB682-D096-4A97-9F75-7FBE54ABD22A
FC4EB682-D096-4A97-9F75-7FBE54ABD22A
F8A1C244-1B99-464B-9F1C-8AC609DA9378
F8A1C244-1B99-464B-9F1C-8AC609DA9378
القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي الكتاب الدكتور ثروت فتحي شهيرة خليل سمية الألفي مجلة قطر الندي المجلس القومي للأمومة والطفولة معرض القاهره الدولي للكتاب

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

انهيار السوق السوداء.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين