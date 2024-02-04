فعاليات ندوة "الشاروني داعما للموهوبين شهير خليل": كاتب الماضي والحاضر والمستقبل



شهدت القاعة الرئيسية محور الخروج إلى النور "الحضارة" ببلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ55 فاعليات ندوة " الشاروني داعما للموهوبين " بحضور الدكتور ثروت فتحي، والدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور هالة الشاروني، وتديرها الكاتبة والقاصة نجلاء علام رئيس مجلة قطر الندي، تأتي الندوة بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لتكريم اسم الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، إننا فقدنا أحد أهم كتاب أدب الأطفال في مصر وفي الوطن العربي، وهو الكاتب يعقوب الشاروني تاركًا ذخيرة من الكتب والخبرات الحياتية، التي لا يمكن لأي شخص يعمل في مجال الطفل إغفالها فهو لم يتهاون في الوقوف مع أي كاتب صغير.



وأشارت إلى أن يعقوب الشاروني، جزء يمثل الماضي والحاضر والمستقبل، وكل العاملين في المجال، ليس منا لم يقرأ المكتبة الخضراء.



وتابعت: عندما تقلدت رئاسة تحرير مجلة سمير، وجدت الكاتب يعقوب الشاروني، يقدم لي العديد من الموضوعات دون مقابل، وهذا لان يدرك أهمية مجلة سمير، ولفتت إلى كل الملتقيات المتعلقة بمجلة سمير كان الشاروني حاضرا بتفرده عبر إنصافه للمرأة، وذلك من خلال كتاباته للأطفال.

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