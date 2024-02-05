الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شعبان يوسف: الدول تقيم متاحف لكتابها.. ونعانى من مشكلة رهيبة بالأرشيف

الناقد والمؤرخ شعبان
الناقد والمؤرخ شعبان يوسف

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إن طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، تحدث معه هاتفيًا وأخبره أن العدد الأول من المجلة غير موجود وذلك خلال الاحتفال بالعدد الـ400 للمجلة.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لدينا مشكلة في الأرشيف وهي مريبة جدًا سواء كانت في الصحف أو المجلات أو الكتب، مشيرًا إلى أن الصحفي لو أراد عمل رسالة ماجيستير عن خيري شلبي مثلا، وعن أول مرة نشر فيها فإنه لن يجد أرشيفة.

 

وتابع، أن الدول الكبرى تقوم بعمل متاحف لكتابها ومنها تركيا التي تقيم متاحف لشعرائها، مؤكدًا أنه في مصر لا تستطيع الوصول لأول قصة أو رواية أو حوار صحفي، لكاتب معين، وأنه لهذا جاهد مع دار الكتب لعمل مشروع للأرشفة.

 

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

شعبان يوسف لأرشيف مريبة الدول الكبرى متاحف لكتابها

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