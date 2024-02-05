الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنك الاستثمار الأوروبى يقرض إيطاليا 12.2 مليار يورو خلال 2023

بنك الاستثمار الأوروبى
بنك الاستثمار الأوروبى

كشف بنك الاستثمار الأوروبى عن تقديم إجمالى حزمة قروض قيمتها 12.22 مليار يورو إلى إيطاليا لتحفيز اقتصاد البلاد.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبى - فى بيان أمس الأحد - أن العام الماضى شهد توقيع 89 عملية ناجحة، فيما كانت إيطاليا المستفيد الرئيسى من تمويل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى للإسهام فى إنعاش الاقتصاد.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى جيلسومينا فيجليوتي: "فى عام 2023، على خلفية تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسى والاقتصادي، لعبت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى دورًا رئيسيًا فى الحفاظ على النمو الاقتصادى فى إيطاليا، وتعزيز الاستثمارات التى تدعم انتقال المناخ والطاقة، والتنمية الاقتصادية فى جنوب البلاد والابتكار الرقمي".

وتابعت: "لقد عززنا دورنا كبنك المناخ فى إيطاليا والاتحاد الأوروبى.. وتجاوز التمويل المخصص للاستدامة البيئية وأمن الطاقة فى البلاد المستويات القياسية لعام 2022 من 1.5 مليار يورو، ووصل إلى 7 مليار يورو... هذا يثبت أن الاقتصاد الإيطالى كان قادرًا على إنشاء مشاريع ومبادرات ناجحة تعمل كمحفز لأموال الاتحاد الأوروبى ولها تأثير مضاعف على الاستثمار".

 

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