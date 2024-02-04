باحث بالإسلام السياسي يكشف أهم مشاريع الإخوان للتغطية على مصادرهم

بالداخل والخارج

قال طارق أبو السعد، باحث متخصص في الإسلام السياسي، إن حسن البنا، أسس جماعة الإخوان عام 1928، وكان بها أكثر من مرحلة وحرص على أن يتلقى الهبات من شخصيات لأغراض سياسية أو لأغراض سيظهر هدفها فيما بعد.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الضفة الأخرى"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الانفاق غير المعلن الذي كان موجود لدى الجماعة ممثلًا ببناء المدارس التي كان يبنيها حسن البنا في الإسماعيلية وتظهر خطاباته لشقيقه أن هذه الأموال تفوق قدرته المالية.

وتابع، أن البنا عندما انتقل للقاهرة بدأ في عمل شركات الأموال والطباعة ومؤسسة للإعلان، وكان "محمود عساف"، سكرتيره الشخصي يديرها وإقامة شركات المحاجر وشركات للملابس والمنسوجات ويعود عائدها للجماعة مرة أخرى.

مصادر تمويل الإخوان بفترة الستينات

وأشار إلى أن مرحلة الستينات اعتمد فيها على أفراد الإخوان بالخارج وكانوا يقومون بغسيل الأموال في حوالات للإنفاق على أسر الإخوان وقاموا بتأسيس شركات أجنبية وعلى رأسهم يوسف ندى ومنها شركات توظيف الأموال والسيارات وهنا كانت بداية تأسيس أموال الإخوان خارج إطار الدولة المصرية.