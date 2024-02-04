الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فتحي عبد السميع: الصعيد حاضرا في قصائدي والمصالحات الثأرية كشفت لي عن عبقرية الصعيد

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الشاعر فتحي عبد السميع، إن حضور الصعيد في أشعاره وقصائده بقوة، وان اول كتاب نقدي له أيضا كان عن شعراء الجنوب في إطار عدم التفات النقاد لهم رغم بزوغ عدد من شعراء الصعيد في القاهرة.

واضاف"عبد السميع" ضمن فعاليات ندوة "مبدعون وجوائز"  في القاعة الدولية ببلازا 2 معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة الناقد الدكتور العراقي علي جعفر العلاق، ويديرها الإعلامي الدكتور محمد عبده بدوي، إن فاز عن جائزة الدولة التشجيعية عن ظاهرة الثأر في صعيد مصر في علم الاجتماع رغم أنه شاعر، لافتا أن هذه التجربة جاءت عندما عمل موظفا في النيابة العامة وكونه غير منفصل عن واقع وحال صعيد مصر.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأوضح "عبد السميع" أن صعيد مصر عانى من غياب التنمية لفترات طويلة مما جعله متعاطفا معه كونه شاعرا، ولفت إلى أن العبقرية الصعيدية تلمسها عندما تعرف عن قرب إلى المصالحات الثأرية وتسامح بعض الآباء وعفوهم عن قتلة ابنائهم.

معرض الكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

الشاعر فتحي عبد السميع أشعاره وقصائده شعراء الجنوب الصعيد مبدعون وجوائز معرض القاهره الدولي للكتاب جعفر العلاق التنمية معرض الكتاب

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