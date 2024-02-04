رئيس الرقابة المالية: طلبنا تحديث إلكتروني شامل في شركات التأمين

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الرقابة المالية طلبت تحديثًا إلكترونيًا شاملًا لشركات التأمين، موضحًا أن هناك طلبًا على التأمين متناهي الصغر.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أنه تم العمل على إطلاق دبلومة في العلوم الإكتوارية، وهدفها زيادة عدد الاكتواريين في إطار العمل على زيادة العائد من الناتج القومي للتأمين، من خلال زيادة المنتجات التي يتم إصدارها عبر خبراء في الاكتوار، بحيث يتم تسعير المنتجات التأمينية.

وأكد أنه فيما يتعلق بالتسعير المنظم لمنتجات التأمين، فهو مهم للغاية، لذا كان يحتاج اكتواريين لديهم القدرة على التسعير المنظم، مؤكدًا أنه سيتم العمل على إصدار معايير المحاسبة المصرية، في إطار قدرة الاكتواريين على توقع مخاطر طويلة الأجل، تمكنهم من تصميم منتجات جديدة.

وأكد أنه تم الطلب من الشركات احداث تطوير تكنولوجي حيث لابد من إطلاق تطبيقات اليكترونية للوصول إلى أكثر فئة وعدد من العملاء والمواطنين للوصل الي المستهدف عبر الترويج وبيع المنتجات التأمينة.

وأوضح أن الرقيب له 3 مستهدفات، وهي الاستقرار المالي والاستقرار المالي على مستوى الشركة، وكيفية ممارسة الأعمال في إطار سرعة تعويض العميل الذي تضرر. لذا، يجب وجود بنية تكنولوجية تمكن الشركات من القدرة على التعامل مع تطور السوق، مؤكدًا أن هناك شركات تواصلت مع شركات الاتصالات للترويج على منتجاتها مباشرة.

وأوضح أنه يجب عمل حوار جاد لتشجيع الناس على الاستثمار طويل الأجل، حيث أن المجتمعات تبني من الاستثمار والمخاطرة في المستقبل.

انطلقت منذ قليل فعاليات جلسات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة على التوالي تحت عنوان "التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية".

ويشارك في الجلسة الافتتاحية والتي يلقى فيها الجلسات الافتتاحية كل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعمرو جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر)، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر سيلقي كلمة افتتاحية بدلاً من "يلقيها"، وذلك بحضور الأستاذ محمد عبد الفتاح سكرتير محافظة الأقصر والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين عن مشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حيث تلقي كلمتها الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد معيط وزير المالية يلقيها الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر فيديو تسجيلي.

وأشار الاتحاد أنه سيتم تكريم الدكتور عادل موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للتأمين. ثم تستمر جلسات المؤتمر على مدار يومين لمناقشة المحاور الأتية حيث أن الجلسة الأولى بعنوان التأمين متناهي الصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة والجلسة الثانية الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي وانعكاسها على التأمين متناهي الصغر.



وأكد الاتحاد أن الجلسة الثالثة بعنوان التأمين متناهي الصغر... خطوة نحو الشمول التأميني والجلسة الرابعة: كيف ننشئ منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة؟ والجلسة الخامسة: تطور ونمو سوق التامين متناهي الصغر: عرض التجربة التونسية ثم الجلسة الختامية والتوصيات.

وأكد الاتحاد أن المؤتمر يقام تحت رعاية كريمة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحت رعاية شركة مصر للتأمين الراعي الرئيسي الحصري للمؤتمر.

يذكر أن المؤتمر يشارك فيه حوالي ٣٥٠ مشاركا من عدة دول بالإضافة لمصر الدولة المضيفة.