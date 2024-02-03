شعبان يوسف لـ"الشاهد": جزء كبير من اليسار لم تكن لديه مشكلة مع إسرائيل

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن المجلات في فترة السبعينيات تقاتل وفي مقدمتها الطليعة، مؤكدًا أن لطفي الخولي من الكتاب المظلومين ككاتب قصة ومسرح.

وأضاف يوسف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن موقف لطفي الخولي السياسي ظلمه كمبدع، متابعًا: "جزء كبير جدًا من اليسار لم تكن لديه مشكلة مع إسرائيل، على سبيل المثال عبدالله الطوخي كتب رواية الفجر القادم عن الصلح مع إسرائيل، وأيضًا هناك كتاب صدر لعميد الإمام في أواخر 1954 اسمه الصلح مع إسرائيل".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.