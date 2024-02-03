أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة سيأتى بالخير لـ"الاقتصاد المصرى"

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار، أهمية مشروع رأس الحكمة، خاصة أن منطقة الساحل الشمالي مقصد سياحي هام بالنسبة للمصريين، وسيكون قادرًا على اجتذاب السياحة الدولية والخليجية بشكل كبير.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إن قدرات التمويل لن تمكنها من تنفيذ كل ما هو مخطط لديها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد على أن هذا المشروع سيسهم في تنمية عقارية وإنشائية وعمرانية كبيرة، بجانب تنمية في قطاع السياحة، وتنوع المقاصد السياحية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الـ10 الماضية حريصة كل الحرص على تحقيق استثمار مجدٍ يأتي بمزيد من الخير للدولة والاقتصاد المصري، والشراكات ستضيف بُعدًا كبيرًا.