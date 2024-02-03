السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 4 متهمين للمفتى لاتهامهم بقتل شخص بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة بإحالة أوراق 4 أشخاص لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامهم وحددت جلسة 1 أبريل المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد إدانتهم بقتل صياد وإصابة شقيقه بأعيرة نارية بمركز المطرية محافظة الدقهلية، وذلك بسبب وجود خلافات بين المتوفى وأحد المتهمين.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال 4 متهمين قتلوا المجني عليه "إبراهيم محمد الداودي محمد حميد"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقيتين آليتين، مسدس، بندقية خرطوش"، وتربصوا به بالمكان الذى ايقنوا سلفا مروره منه وما إن فروا به حتى اعترضوا طريقه بالسيارة استقلالهم وأطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء لمنع الأهالي من الذود عنه، وأطلق المتهمان الأول والثالث أعيرة نارية من السلاحين الناريين إحرازهما صوبة قاصدين من ذلك قتله؛ فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات المنصورة الراي الشرعي مركز المطرية محافظة الدقهلية

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