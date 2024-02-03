السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: مصر تستهدف 19 مليون سائح فى 2024.. وننتظر افتتاح المتحف المصرى الكبير

حسام هزاع
حسام هزاع

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في قطاع السياحة، بفضل الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحسين الخدمات والترويج للمناطق السياحية.

وقال هزاع، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن عدد السياح الذين زاروا مصر في عام 2023 بلغ 14.9 مليون سائح، مستفيدين من وجود الأجنحة المصرية في دول العالم، والتي عملت على عقد صفقات سياحية مغرية، موضحًا أن الطيران الدولي شهد زيادة في الطاقة الاستيعابية، ما ساهم في زيادة عدد الرحلات الجوية إلى مصر، كما أن الدولة سهلت إجراءات الحصول على التأشيرات للسياح الأجانب.

وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط كان لها تأثير سلبي على بعض الحجوزات الفندقية، لكنه أكد أن مصر تستطيع تحقيق هدفها من استقبال 19 مليون سائح في عام 2024.

ونوه الخبير السياحي بأن المتحف المصري الكبير، الذي من المقرر افتتاحه قريبًا، سيكون عامل جذب للسياح الراغبين في التعرف على التراث الثقافي المصري.

مصر لخبير السياحي اكسترا نيوز حسام هزاع سائح عدد السياح الطيران الدولي صفقات سياحية التأشيرات المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

500 جنيه تراجعا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3650 جنيها للجرام

عاجل.. متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية

عاجل.. الحكومة ترد على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم للبنوك

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»