خبير: مصر تستهدف 19 مليون سائح فى 2024.. وننتظر افتتاح المتحف المصرى الكبير

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في قطاع السياحة، بفضل الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحسين الخدمات والترويج للمناطق السياحية.

وقال هزاع، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن عدد السياح الذين زاروا مصر في عام 2023 بلغ 14.9 مليون سائح، مستفيدين من وجود الأجنحة المصرية في دول العالم، والتي عملت على عقد صفقات سياحية مغرية، موضحًا أن الطيران الدولي شهد زيادة في الطاقة الاستيعابية، ما ساهم في زيادة عدد الرحلات الجوية إلى مصر، كما أن الدولة سهلت إجراءات الحصول على التأشيرات للسياح الأجانب.

وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط كان لها تأثير سلبي على بعض الحجوزات الفندقية، لكنه أكد أن مصر تستطيع تحقيق هدفها من استقبال 19 مليون سائح في عام 2024.

ونوه الخبير السياحي بأن المتحف المصري الكبير، الذي من المقرر افتتاحه قريبًا، سيكون عامل جذب للسياح الراغبين في التعرف على التراث الثقافي المصري.