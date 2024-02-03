حماس: ردنا على مقترح باريس يرتكز على أساس وقف العدوان وانسحاب الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم السبت: تسلمنا مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس.

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية، مساء اليوم: ردنا على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وتابع حمدان: "أكدنا منذ البداية أننا منفتحون على أي مبادرات تفضي إلى وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة".

وأشار حمدان إلى أنه خلال 120 يوما لم تتوقف المجازر الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، مشددا علي أن العدو يواصل عدوانه مقترنا بجرائم التجويع ومحاولات الإبادة الجماعية.

وتابع حمدان: "نتواصل مع شركائنا من الفصائل في قطاع غزة لنناقش المقترحات، ونحن على تواصل مع كافة الفصائل الفلسطينية لا سيما شركاء الميدان والسلاح".

حركة حماس تثمن دور مصر لوقف إطلاق النار

وحذر حمدان من خطورة التعاطي مع الأخبار التي تنشرها جهات معادية بشأن مسارات التهدئة.

وثمن حمدان دور مصر وقطر، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.

وقال القيادي في حركة حماس: "العالم يقف متفرجا وعاجزا عن وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة على غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن والوفد المرافق.

وأشارت حركة حماس في بيان لها مساء اليوم، إلى أن الطرفين بحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع، إلى جانب استعراض آخر ما وصلت إليه مباحثات تبادل الأسرى.

كما أكدت حركة حماس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي أساس الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال مسئول فلسطيني قريب من المحادثات، اليوم الخميس، إنه من المستبعد أن ترفض حركة "حماس" اقتراحًا طرحه وسطاء هذا الأسبوع لوقف إطلاق النار، لكنها لن توقع عليه دون ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بإنهاء الحرب.