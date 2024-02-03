حركة حماس تكشف تفاصيل لقاء "هنية" ورئيس المخابرات التركى

التقى رئيس المكتب السياسي لـحركة حماس إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة، اليوم السبت، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن والوفد المرافق.

وأشارت حركة حماس في بيان لها مساء اليوم، إلى أن الطرفين بحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع، إلى جانب استعراض آخر ما وصلت إليه مباحثات تبادل الأسرى.

كما أكدت حركة حماس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي أساس الاستقرار في المنطقة.

مصادر: حماس لن ترفض وقف إطلاق النار لكنها ستطالب بانسحاب إسرائيل من غزة

وفي وقت سابق، قال مسئول فلسطيني قريب من المحادثات، اليوم الخميس، إنه من المستبعد أن ترفض حركة "حماس" اقتراحًا طرحه وسطاء هذا الأسبوع لوقف إطلاق النار، لكنها لن توقع عليه دون ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بإنهاء الحرب.

وقدم وسطاء لحماس هذا الأسبوع أول اقتراح ملموس لهدنة طويلة في غزة، تم الاتفاق عليه مع إسرائيل والولايات المتحدة في محادثات جرت في باريس الأسبوع الماضي. وقالت حماس إنها تدرس النص وتُجهز ردها.

وذكر المسئول الفلسطيني أن نص الاتفاق المقترح يتضمن مرحلة أولى تستمر لمدة 40 يومًا يتوقف خلالها القتال، بينما تطلق حماس سراح المدنيين المتبقين من بين أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم. وستشهد مراحل أخرى إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين وتسليم جثث الرهائن القتلى.

وأضاف المسئول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "لا أتوقع أن ترفض حماس الورقة، لكنها قد لا تعطي موافقة حاسمة عليها أيضًا، بدلًا من ذلك أتوقع أن يكون الرد إيجابيًا بينما يعيد التأكيد على مطالبهم بأن أي اتفاق يتم توقيعه يجب أن تلتزم إسرائيل بموجبه بإنهاء الحرب على غزة وسحب قواتها بالكامل من هناك".