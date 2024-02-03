عادات يومية للوقاية من السرطان تعرف عليها

هناك عدة خطوات عملية يمكنك اتخاذها كل يوم لتقوية دفاعاتك ضد هذا العدو القوي من أجل تعزيز الوقاية من السرطان، من خلال تسليح نفسك بهذه التكتيكات، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين صحتك العامة، يمكن لهذه التدابير أن تقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم وسرطان القولون والمستقيم، تحكم في صحتك واعمل على تحقيق مستقبل يقل فيه خطر الإصابة بالسرطان.

هناك خمس خطوات قابلة للتنفيذ يمكنك اتخاذها كل يوم لتعزيز دفاعاتك ضد هذا الخصم الهائل، إن تمكين نفسك بهذه الاستراتيجيات يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك العامة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

رعاية الصحة الخلوية

قم بدمج الفواكه والخضروات الملونة، مثل التوت والخضر الورقية والخضروات الصليبية، تحارب مضادات الأكسدة هذه الجذور الحرة والجزيئات غير المستقرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتساهم في تطور السرطان.

حافظ على نشاطك لقمع مخاطر السرطان

لا يقتصر النشاط البدني على اللياقة البدنية فحسب؛ فهو بمثابة درع قوي ضد السرطان، تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على وزن صحي، وتنظيم الهرمونات، ودعم جهاز المناعة، استهدف ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، سواء كان ذلك المشي السريع أو ركوب الدراجات أو الأنشطة الأخرى التي تستمتع بها.

الحماية من الشمس للوقاية من سرطان الجلد

يعد سرطان الجلد تهديدًا منتشرًا، ويمكن لتدابير الحماية من الشمس البسيطة والمتسقة أن تقلل من خطر الإصابة بشكل كبير، استخدمي كريم حماية من الشمس واسع النطاق بعامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى يوميًا، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن الظل خلال ساعات ذروة ضوء الشمس وارتدي ملابس واقية لحماية بشرتك.

تقليل استخدام التبغ

التدخين هو السبب الرئيسي لمختلف أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والحنجرة والمثانة، يعد الإقلاع عن التدخين خطوة محورية في الوقاية من السرطان، إذا كنت لا تدخن، فتجنب التعرض للتدخين السلبي، لأنه يشكل مخاطر صحية كبيرة.