طالبة بـ"النيل الدولية": أحلم بدراسة الطب لعلاج مرضى السرطان

قالت جودي 17 سنة، إحدى طالبات مدرسة النيل الدولية، إن المدرسة مكنتهم من اللغة العربية، كما أن معلميهم بمثابة أصدقاء لهم، لافتة إلى أن التعليم في المدرسة بدون كتب، حيث المدرسة لها منهج خاص من كامبريدج البريطانية.

النيل الدولية

وأكدت الطالبة جودي، خلال حديثها لكاميرا برنامج “مصر تستطيع” مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنها ترغب في دراسة الطب، من أجل التخصص في مجال معالجة الأورام السرطانية، حيث أصيبت والدتها بهذا المرض اللعين في عمر مبكر في الثدي، وانتشر هذا المرض في الجسد بالكامل، لذا كان الرحيل نتيجة حتمية لتفشي هذا المرض بجسد والدتها.

الالتحاق بكلية الطب البشري

وأضافت أن والدتها كانت دائمًا تحثها على التفوق في أي مجال ترغبه وتريده، ولهذا تبذل جودي قصارى جهدها الآن من أجل تحقيق حلمها الأكبر وهو الالتحاق بكلية الطب البشري.

جدير بالذكر أن مدرسة النيل الدولية نخضع للإشراف الحكومي بمصروفات دراسية هي الأقل، وشهادة هذه المدرسة معتمدة من جامعة كامبريدج البريطانية.