مسئولو "الإسكان" يتابعون تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، المهندس أحمد إسماعيل ممثل وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، وذلك لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين- محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل"، بمدينة حدائق العاصمة، وذلك بحضور المهندس محمود عبدالله، نائب رئيس الجهاز.

وأشار رئيس جهاز حدائق العاصمة إلى أنه تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين- محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل"، حيث تم التأكيد على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها لإنهاء ١٠٠ ألف وحدة سكنية، والتى تدخل ضمن خطة الدولة فى بناء مليون وحدة بجمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس الجهاز أنه يتم عمل لقاءات مستمرة مع الشركات العاملة بمشروعات الإسكان للتأكيد على زيادة نسب الإنجاز لتلبية العدد المطلوب بالإعلانين الرابع عشر والخامس عشر لمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"، كما تم التأكيد على توفير الخامات اللازمة من مواد بناء وتشطيب لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.

وطالب المهندس أحمد إسماعيل بالتأكيد على جميع الشركات المنفذة لمشروعات "سكن لكل المصريين- محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل"، بالتنسيق مع مصانع السيراميك، والأجهزة الصحية، وكماليات التشطيبات، حيث قد تم عمل معرض لاستعراض هذه النماذج، ومنتجات تلك المصانع.

تنوع الخامات المستخدمة فى تشطيب الوحدات السكنية

مسئولو "الإسكان" يتابعون الأعمال الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة

كما تم الاختيار من هذه النماذج وفقًا للشكل واللون والذوق العام، وذلك بعد المراجعة الفنية لها من جهات الإشراف، وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة في إثراء وتنوع الخامات المستخدمة في تشطيب الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، وايضا إعطاء الفرصة لجميع المصانع لعرض منتجاتها وتشجيع الصناعة الوطنية.