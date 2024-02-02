الشاعرة الهندية ريشما راميش: "قصائدي في الحب كتبتها بلغتي الأصلية الكنادية"

قالت الشاعرة الهندية ريشما راميش"إنها بدأت تكتب قصائد الحب منذ صغرها وترجمت قصيدة اسمها الحب وكتبتها منذ وقت قريب ولم تعد تركز على قصائد الحب بل تعددت الموضوعات التي تتحدث فيها وهناك قرى في الهند ما زالت تتبع فكرة القصائد الشفاهية ولم تكتب بعد".

معرض القاهرة الدولي للكتاب

جاء ذلك في الندوة التي عقدت قاعة الشعر محور اللقاء الشعري ب بلاز"1" بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة اللقاء الشعري مع الشاعرة الهندية ريشما راميش بحضور الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي وتديرها الكاتبة والاكاديمية الدكتور سارة حامد حواس.

وتابعت:"وقصائد الحب التي كتبتها في البداية كتبتها باللغة الأصلية الخاصة بي، خاصة أن هناك اختلافات كبيرة بين اللغة الإنجليزية والكنادية اللغة الأصيلة التي كنت أتحدث بها".

وأكدت “راميش” أن الترجمة تساعد على نقل الكثير من المشاعر للدول الأخرى والتعبير عن الآلام في الحب يمكن التعبير عنها عن طريق الترجمة لأي دولة أخرى.

يذكر أن اللغة الكنادية هي إحدى اللغات الدرافيدية المنتشرة في الهند، وتنتشر هذه اللغة بالخصوص في ولاية كارناتاكا وهي إحدى اللغات الرسمية فيها بجانب الهندية والإنجليزية.









معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب 2024

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.