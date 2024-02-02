الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عمرو شريف: قضية الشر الحجة الأولى للإلحاد في الغرب والمسلمون يرون الشر ابتلاء

ندوة مشكلة الشر ودورها
ندوة مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد بمعرض الكتاب

قال الدكتور عمرو شريف، الباحث في مجال الإلحاد، أن قضية الشر هي الحجة الأولى للإلحاد في الغرب، أما نحن المسلمون فنؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وهي عقيدة عند المسلمين، لذا لا نتأثر بقضية الشر، ولا نعطي لها اهتماما، لأننا نرى الشر نوع من الابتلاء، والابتلاء عندنا امتحان من الله لعباده لرفع درجاتهم ونيل أعلى درجات الجنان، مبيننا أن معضلة الشر والألم، قضية موجودة في الفلسفة الغربية.

ونظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة تثقيفية بعنوان، " مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد، الرؤية الفلسفية والدينية"، حاضر فيها د. محمد داود، أستاذ اللغويات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، د. عمرو شريف، كاتب ومفكر في مجال الإلحاد، وأدار الندوة د. محمد معبد، مدير عام الشئون الفنية بالأزهر الشريف.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

ندوة مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد بمعرض الكتاب
ندوة مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد بمعرض الكتاب
ندوة مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد بمعرض الكتاب
ندوة مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد بمعرض الكتاب
ندوة مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد بمعرض الكتاب
ندوة مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد بمعرض الكتاب
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