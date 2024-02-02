شاعرة هندية من معرض الكتاب: اختيار عنوان القصيدة من أصعب الأشياء التي تواجهني

قالت الشاعرة الهندية ريشما راميش، إن الألم والقسوة غالبا ما تدفعني إلى كتابة قصيدة، وعندما ذهبت إلى تركيا تأثرت بعدد من الأماكن ولذا لم أستطع النوم حتى أكتب قصيدتي، والتي ترجمت إلى التركية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

جاء ذلك في الندوة التي عقدت التي شهدتها قاعة الشعر محور اللقاء الشعري ب بلاز"1" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 ندوة اللقاء الشعري مع الشاعرة الهندية ريشما راميش بحضور الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي وتديرها الكاتبة والأكاديمية الدكتور سارة حامد حواس.

معرض الكتاب



وأشارت راميش إلى أن الأماكن غالبا ما تدفعنا إلى كتابة نص شعري نتيجة تفاعلنا معها، وإحساسنا بذلك الجمال الكوني الذي يشغلها، لافتة إلى أن كتابة عنوان القصيدة هو من أصعب الأشياء التي تواجهها، خاصة بعد الانتهاء من الكتابة، وقد حدث وأرسلت أحد دواويني دون عنوان إلى الناشر.

واختتمت: هناك تقارب بين التصوير والشعر، وبحكم اني احترف التصوير فأجد تلك الموائمة بين التصوير والشعر، فانا اخلق المشهد كاملا قبل التقاط صوري، كذلك افعل هذا مع الشعر، فالشعر يأتي نتيجة مشاعر مختزنة من فترات طويلة، وخاصة أن ثمة مشهد واحد يعطي آلاف الكلمات، وهذا ما يحدث في الشعر، فـ بيت شعر واحد يغني عن مئات الروايات.

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

الشاعرة الهندية ريشما راميش بمعرض الكتاب

الشاعرة الهندية ريشما راميش بمعرض الكتاب

الشاعرة الهندية ريشما راميش بمعرض الكتاب

الشاعرة الهندية ريشما راميش بمعرض الكتاب