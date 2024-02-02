شيل: جاهزون لكتابة تاريخ جديد لعالم كرة القدم المالية

كشف إريك شيل، المدير الفني لمنتخب مالي، عن آخر استعدادات النسور المالية للمواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار، بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

من المقرر أن يواجه منتخب مالي نظيره منتخب كوت ديفوار، في تمام السابعة مساء غد السبت الموافق 2 فبراير الجاري، على ملعب السلام، في إطار مباريات ربع نهائي "كان 2023".

شيل: جاهزون لكتابة تاريخ جديدة لكرة القدم المالية

وقال شيل على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "اللاعبين يعلمون جيدا ما المطلوب منهم في هذه المواجهة المنتظرة، سنخوض المباراة بهدف واحد لا ثلاث له".

وأضاف: "الفوز سيكون هدفنا في مواجهة الغد، سنضغط بكل بما نملك من قوة لحسم تذكرة العبور للدور التالي مبكرا، لا نريد الانتظار لوقت إضافي أو ضربات الجزاء، فهم ليس لهم آمان".

وأكمل مدرب نسور مالي: "المباراة ستجمع بين منتخبين شقيقين على ملعب رمزي وهو ملعب السلام، اشعر بالسعادة الكبيرة لهؤلاء اللاعبين، فهم يستحقون ما حققوه، لأنهم مجموعة من المجتهدين".

وأردف:" نمتلك جيل واعد، يريد كتابة تاريخ له أولا ثم لمنتخب بلاده ثانيا في عالم كرة القدم المالية، فهم على أتم استعدادا لفعل ذلك".

وشدد:" لا يمكننا الانتظار للعب هذه المباراة، نريد تقديم الساعة كثيرا حتى تأتي موعد المباراة، سنقدم أفضل ما لدينا ضد صاحب الأرض والجماهير "كوت ديفوار".

وأختتم قائلا:" نعلم أنه ستكون مواجهة صعبة بكل المقاييس أمام المرشح الأول لحصد اللقب، سنقدم أفضل ما لدينا ضدهم".

وكانت منتخب مالي، الذي يلعب ضمن صفوفه نجم خط وسط النادي الأهلي أليو ديانج، أطاح بمنتخب "بوركينا فاسو" من دور الـ16 بنتيجة 2/1.

القنوات الناقلة لمباراة مالي وكوت ديفوار "كان 2023"

تنقل مباراة منتخب مالي ومنتخب كوت ديفوار، في إطار مباريات دور ربع نهائي "كان 2023"، المقرر إقامته في تمام السابعة مساء غدا السبت 3 فبراير الجاري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة فعاليات "كان 2023"، داخل منطقة الشرق الأوسط.