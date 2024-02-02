الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأندية الشعبية بدورى المحترفين تدعم صفوفها قبل بدء معركة الهبوط

فريق أسوان
فريق أسوان

حرصت الأندية الشعبية التي تستعد للمشاركة في المرحلة الأخيرة من مسابقة دوري المحترفين، لتفادي الهبوط للقسم الثاني "ب"، على تدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي قرر اتحاد الكرة مدها حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتبدأ منافسات تفادي الهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني "ب"، يوم 13 فبراير الجاري وتستمر حتى 8 مايو المقبل بمشاركة عشرة أندية من بينها ثلاثة أندية شعبية هى أسوان ودكرنس والجمهورية شبين.

ويدخل أسوان المرحلة النهائية من دوري المحترفين ورصيده 22 نقطة مقابل 21 نقطة ويعتبر الجمهورية شبين صاحب المهمة الأصعب لأنه جمع 14 نقطة فقط في المرحلة الأولى والفارق بينه وبين أسوان 8 نقاط وهو فارق كبير يصعب تعويضه في تسع مباريات.

ونجح أسوان في ضم النيجيري إيكي جوليوس من رينجرز ومحمد إسماعيل الصغير لاعب الفيوم ومنتخب السويس وسمنود السابق ومحمد الفيومي لاعب دكرنس ومحمد أشرف درويش مهاجم الأقصر وسليمان خالد لاعب فيونشر.

وتعاقد الجمهورية شبين مع محمد رؤوف وعمر أوكا لاعبي مكادي وعبد المنعم مستور لاعب أبو قير للأسمدة ومياه البحيرة السابق وأحمد قاسم مدافع أبوقير للأسمدة وأحمد الشامي مهاجم بلدية المحلة على سبيل الإعارة ومصطفى شلبي مدافع المجد السكندري ومحمود جبر من الترسانة ومحمد حسني من مياه البحيرة ومحمد ناجي جدو مهاجم هلال مطروح وهشام صلاح من البنك الأهلي وأحمد عبد العال من مالية كفر الزيات وأسامة صبحي من السكة الحديد.

وتعاقد دكرنس مع حسن تريكة لاعب بلقاس سيتي ومجدي صبري لاعب غزل المحلة ومحمود عقل لاعب السكة الحديد على سبيل الإعارة وأمير حجازي وعبد الرحمن بوجي من الأوليمبي ومحمد أبو المجد بوشا وحسن بشندي لاعبى الجمهورية شبين وأحمد يوسف وعودة محمد لاعبى الجمارك.

بطولة دوري المحترفين أسوان دكرنس الجمهورية شبين أحمد الشامي

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