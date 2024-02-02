التوقيع والألعاب التفاعلية وسيلة اليونيسف للتوعية بقضايا المناخ فى معرض الكتاب

نفذت منظمة "اليونيسف"، تحت لواء مبادرة الشباب والمناخ في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، العديد من الأنشطة والألعاب التفاعلية لجذب الزوار.

ألعاب تفاعلية تساعد الشباب على التجمع والحديث عن قضايا المناخ

وقدمت "اليونيسف"، ضمن مبادرة الشباب والمناخ، لافتة ليكتب فيها زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب أحلامهم وأمنياتهم، لمشاركتها مع قضايا المناخ.

كما نظمت المبادرة العديد من الألعاب التفاعلية، التي تساعد الشباب على التجمع والحديث عن قضايا المناخ.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

جانب من الالعاب التفاعلية لمنظة اليونيسيف بمعرض الكتاب