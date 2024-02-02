الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زعيم الأغلبية بالشيوخ: المجلس سيصوت على حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ إن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل، مؤكدا أن المساعدات المقرر التصويت عليها لصالح إسرائيل تحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

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