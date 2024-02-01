عبدالمنعم السيد يكشف سبب اهتمام الدولة بالصناعة والهدف منه

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة بدأت الاهتمام بالصناعة بدأت منذ عام 2015 من وقت الإعداد لرؤية مصر 2030.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة اهتمت بعدد من القطاعات ومنها الصناعة لأنها قاطرة التنمية، وتم إنشاء 17 مجمعا صناعيا، وجار تنفيذ 6 مجمعات أخرى.

وأكد أن الهدف من الاهتمام بالصناعة هو توطينها وتوطين التكنولوجيا، وذلك من خلال الرخصة الذهبية والمزايا والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين حتى يكون هناك تنمية حقيقة للدولة.

الصادرات غير النفطية تمثل ما بين 36 و37 مليار دولار

وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية تمثل ما بين 36 و37 مليار دولار، منهم 85% ناتج عن الصناعة وتحاول الدولة جاهدة أن تصل إلى 100 مليار دولار، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد بعد طرحها للحوار الوطني من المقرر أن تصل إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.