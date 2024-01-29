الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تحديث الصناعة" يبحث التعاون في مجال التطوير الرقمي والابتكار

تحديث الصناعة
تحديث الصناعة

أجرت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لربط الصناعة بالأكاديميا، وعدد من فريق العمل، زيارة لمصنع "بيدو – BEDO" لتطوير تقنيات التعليم، وذلك لبحث التعاون بين المركز والشركة في مجال التطوير الرقمي والابتكار.


وتفقدت دعاء سليمة، سير العملية الإنتاجية والمعامل الخاصة بمصنع "بيدو" وذلك للتعرف على ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا في التصميم والتصنيع، والاطلاع أيضًا على أحدث المعدات والمعامل التي يتم تصنيعها وأحدث ما يتم تعليم الطالب عليه في جميع أنحاء مصر.


وفي ختام الزيارة تم تكريم  دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز تقديرًا لدور المركز في الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعة المصرية.


يذكر أن شركة "بيدو – BEDO" تقوم بإنتاج 1200 منتج فى مجال تصميم وتصنيع المعدات الهندسية التعليمة، وبرامج التدريب التقني الإلكتروني، وتصميم محتوى البرامج والمعدات والبرامج التفاعلية وتدريب المعلمين.

وتفقدت دعاء سليمة سير العملية الإنتاجية والمعامل الخاصة بمصنع "بيدو" وذلك للتعرف على ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا في التصميم والتصنيع، والاطلاع أيضًا على أحدث المعدات والمعامل التي يتم تصنيعها وأحدث ما يتم تعليم الطالب عليه في جميع أنحاء مصر.


وفي ختام الزيارة تم تكريم  دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز تقديرًا لدور المركز في الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعة المصرية.


يذكر أن شركة "بيدو – BEDO" تقوم بإنتاج 1200 منتج فى مجال تصميم وتصنيع المعدات الهندسية التعليمة، وبرامج التدريب التقني الإلكتروني، وتصميم محتوى البرامج والمعدات والبرامج التفاعلية وتدريب المعلمين.

ويسعى مركز تحديث الصناعة وفق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطوير المصانع.

تحديث الصناعة الصناعة استراتيجية وزارة التجارة التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة الصناعة المحلية

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