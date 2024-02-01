الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القاهرة تبدأ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضى ولاية الآثار بالمعادى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، في ضوء الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 22 أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والأراضي التابعة للولايات المختلفة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالات الموجة الـ22 بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية على مدار الساعة، والتي تم خلالها إزالة ورفع تعديات على أرض أملاك دولة بنطاق حي المعادي تحت إشراف الدكتور طارق بحيري، رئيس حي المعادي وبحضور مفتشي الآثار بمناطق حلوان والمعادي ومديري المتابعة الميدانية والإزالات والإشغالات والطرق بالحي وبالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والشرطية بقسم شرطة المعادي وقوات إنفاذ القانون.

أعمال الإزالات بحي المعادي تمت بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية

أكدت نائب محافظ القاهرة، على أن أعمال الإزالات بحي المعادي تمت  بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم تهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات حيث تم تنفيذ قرار إزالة بصورة كلية، حيث تم تنفيذ الإزالة ولاية الآثار والصادر لها قرار إزالة من المجلس الأعلى للآثار بمسطح 2326 مترا مربعا أي ما يعادل 13 قيراطا و6.8 سهم بشارع 257 أمام الجراند مول بمنطقة المعادي الغربية.

حيث تم استغلال الأرض بالمخالفة بعمل ساحة انتظار للسيارات وتم تنفيذ الإزالة كليا وغلق الأرض بعد عمل رصيف وتركيب بلدورات لعدم ركن أو دخول السيارات داخل الأرض مرة أخرى.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن كل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي أملاك الدولة أو التي تتبع الولايات الأخرى مثل الزراعة والري وحماية النيل والآثار وغيرها ومن خلال المتابعة المستمرة لإيقاف البناء المخالف في المهد لفرض هيبة القانون ومنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى.

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الموجه الـ22 إزالة تعديات المعادى محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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