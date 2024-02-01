حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن آخر التطورات بشأن إنهاء التعاقد مع البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بعد الخروج للفراعنة من بطولة أمم إفريقيا 2023.

وودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا فى كوت ديفوار، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فى مباراة دور الـ16، بعد أداء متواضع لمنتخب مصر خلال البطولة.

وأكد أن المفاوضات بين الطرفين قاربت على الانتهاء من أجل إنهاء التعاقد بشكل ودي، في ظل تمسك المدرب البرتغالى بالحصول على الشرط الجزائى كاملًا، بما يعادل 800 ألف دولار عبارة عن 600 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى، و200 ألف دولار راتب شهر يناير الذى لم يحصل عليه حتى الآن.

فيما عرض اتحاد الكرة منح فيتوريا 300 ألف دولار فقط هى عبارة عن 200 ألف دولار راتب شهر يناير، إضافة إلى 100 ألف دولار فقط من الشرط الجزائى، على أن يتنازل فيتوريا عن باقى قيمة الشرط الجزائى.

وأوضح المصدر أن الحل الوسط الذي تم اقتراحه من قبل بعض الوسطاء بين الطرفين يتضمن حصول المدرب البرتغالى على 500 ألف دولار كاملة عبارة عن راتب شهرى يناير وفبراير، إضافة إلى 100 ألف دولار من قيمة الشرط الجزائى، وبذلك يكون فيتوريا قد تنازل عن نصف قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وفسر الوسيط أن فيتوريا من حقه الحصول على راتب شهر فبراير وفقًا لأحد البنود الموجودة فى العقد الذى ينص على أن أى مدة فى الشهر تمنح المدير الفنى الأحقية فى المطالبة براتبه كاملًا عن الشهر وبالتالى من حق فيتوريا المطالبة براتب شهر فبراير وفقًا للعقد.

جدير بالذكر أن هناك 7 أعضاء من بين مجلس ادارة اتحاد الكرة، استقروا على رحيل المدرب البرتغالى، مقابل عضوين فقط يدعمون استمرار فيتوريا.