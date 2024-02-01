سارة حواس: من يقرأ شعر أمينور رحمن يشعر أنه مسافر حول العالم

شهدت قاعة ديوان الشعر ببلازا "1" محور اللقاء الشعري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، لقاء مع الشاعر البنجلاديشي "أمينور رحمن" والشاعر والكاتب الصحفي أحمد الشهاوي، وتقديم الكاتبة والمترجمة الدكتورة سارة حامد حواس مدرس الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة المنصورة.



معرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت الكاتبة والمرتجمة الاكاديمية الدكتور سارة حامد حواس: “آمينور رحمن شاعرٌ ومترجمٌ وناقدٌ بنجلاديشي ينبضُ بالحياة والحبّ والحيوية،يهوى السفر والترحال فهي جزءٌ من تكوينه وربما كثرة أسفارهإلى بلدان مختلفة حول العالم أصقلت موهبته الشعرية التي تمتاز بالبساطة والحيوية والعذوبة، فمن يقرأ شعره قد يشعر للوهلة الأولى أنه سافر بعيدًا إلى بلاد العجائب حيث الطبيعة الساحرة والهدوء فدائمًا ما ينعكس حبه للطبيعة في قصائده كما أنه شاعرٌ مُتجدد في أسلوبهالشعري حيث لا يتبنَّى شكلًا مُحدَّدًا لشعره، فقط يطلق لروحه الحُرَّة العَنان لتكتب وتُعبِّر وتقفز بعيدًا خارج حدود ونطاق المكان والزمان ليصل إلى أبعد نقطةٍ يمكنه أن يصل إليها، لا يتقيد بوزنٍ أو قافيةٍ، فهو من مدرسة الحداثة؛ شكلًا ومضمونًا، كما أن كتابته الشعريةتعكس الذات الإنسانية بتقلباتها كما هي من دون تكليف فتارة يكتب عن الحُبِّ والغزل وتارة أخرى يكتب عن الحزن والوحدة والعُزلة، فحرفهيرقص طربًا في قصيدة ويرقص ألمًا في قصيدة أخرى وهذا يعكس تقلبات الإنسان المزاجية وتناقضات الذات الإنسانية وهذا يدل على شفافيته ورهافة مشاعره وصدقه في التعبير عما يختلج في نفسه من مشاعر مختلفة في فترات مختلفة من حياته”.

وُلد الشاعر أمينور رحمن في دكَّا ببنجلاديش عام 1966، وتخرج في كلية الصيدلة بجامعة دكَّا وحصل على درجة الماچستير من الجامعةنفسها، ونشر ست مجموعات شعرية باللغة البنغالية وتُرجمت أعماله إلى أكثر من خمس وعشرين لغة، منها اللغة الإنجليزية والإسبانية والألمانية واليابانية والمنغولية والعربية كما أنه يعمل مترجما فترجم ثمانية كتب شعرية وحرَّر عددًا كبيرًا من المجلات والكتب الشعرية، كما قرأ شعره في العديد من المهرجانات الأدبية والشعرية في بلاد شتَّى حول العالم وقد مثَّل بنجلاديش في مهرجان الشعر في كولومبيا ومنجوليا والعراق واليابان وسيريلانكا وإسبانيا ونيكاراجوا وأخيرا ماليزيا في مهرجان ضخم يُقام من 7 إلى 14 ديسمبر 2023 يضم العديد من كبار الشعراء حول العالم منهم الشاعر والكاتب والصحفي المصري أحمد الشهاوي والشاعر الماليزي رچا أحمد أمين الله وهومنظم ذلك المهرجان الكبير وله اهتمامات كبيرة في إقامة مهرجانات أدبية شعرية بمثابة ملتقيات يلتقي فيها كبار المثقفين من شتّى بِقاع الأرض والشاعر والروائي والأكاديمي الماليزي ملاكاي إدوين والشاعر الإسباني فرانسيسكو مانوز سولر وغيرهم من شعراء وشاعرات منجغرافياتٍ مختلفةٍ.