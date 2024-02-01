الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إيداع متهم بقتل زوجته فى الشرقية مستشفى الأمراض النفسية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات  الزقازيق، إيداع متهم بقتل زوجته لخلافات بينهما، مستشفى الأمراض النفسية والعقلية 45 يومًا تحت الملاحظة، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، وحددت هيئة المحكمة جلسة دور الانعقاد الأول من أبريل المقبل.

تعود أحداث القضية رقم 32341 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 2957 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة "أسامة. م"، 44 عامًا، ومقيم بمركز منيا القمح، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها "ر. ذ. ع"، بسبب خلافات بينهما.

كشفت التحقيقات التي أكدتها تحريات المباحث الجنائية، عن أنه على إثر خلاف بين المتهم والمجني عليها، وتهديد المجني عليها له باتخاذ إجراءات قانونية نحوه، ومواجهته لسرقته مصاغها الذهبي، أعد المتهم لجريمته سلاحا أبيض ولاصقا طبيا، ومادة كاوية، ومبيدا حشريا لاستخدامه في الواقعة، وانتوى تنفيذ جريمته بأن تربص للمجني عليها حال خروجها من غرفة نومها، وتعدى عليها محدثًا ما بها من إصابات، والتي أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

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