محمد صابر عرب: ليس هناك من انتقد ووجه بقسوة مثل طه حسين

قال الدكتور محمد صابر وزير الثقافة الأسبق، منذ نشأة الجامعة الأهلية، وكانت هناك معركة فكرية قائمة في تلك الفترة، و حضر طه حسين محاضرة للمحقق والأكاديمي الدكتور أحمد زكي باشا تدور عن الحضارة الإسلامية، وفي عام 1909 حصل صدام بين أحمد زكي باشا وبين طه حسين، والتي وصلت لانقطاع الصلة بين الأثنين.

جاء ذلك في الندوة التي عقدها الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 للمؤتمر الثالث استعادة طه حسين، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان ""طه حسين برؤي عربية " بحضور الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والدكتور سليمان سلطان من المملكة العربية السعودية، والدكتور عمر مقداد الجمني، والدكتور محمد مشبال من المغرب، ويديرها الناقد والأكاديمي الدكتور خيري دومة



و أضاف وزير الثقافة الأسبق، كان طه حسين منتصرا للفكر والمبدأ، وهذا ما يشير إليه ما قاله في آخر حياته" أودعكم بالقليل من الألم والكثير من الأمل ".

الجانب الإنساني في حياة طه حسين

وتابع عن الجانب الإنساني في حياة طه حسين نشرنا "الأوراق الخاصة لطه حسين " والتي صدرت عبر دار الكتب والوثائق في مجلدين، تشهد هذه الأوراق عدد من المراسلات بينه وأصدقائه وتلاميذه، والتي منها علاقته مع تلميذة الدكتور "مندور"، وعلاقته المعقدة بشقيقة، تكشف الجانب العفوي والانساني لطه حسين، إلى جانب ذلك كتب طه حسين ما يقرب من 15 مقال يهاجم فيها موقف فرنسا من الجزائر، وأكد صابر عرب أنه ليس هناك من انتقد ووجه بقسوة مثل طه حسين.

معرض الكتاب 2024

تأتي هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.