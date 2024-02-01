محمد مشبال: زيارة طه حسين للمغرب كانت بدعوة من الملك الحسن الثاني

قال الناقد والأكاديمي محمد مشبال من المغرب، إن الحضور الأدبي لطه حسين بالمغرب كان حضورا شعبيا فهو ونجيب محفوظ مثلا قامتين كبيرتين في الوعي الشعبي المغربي، وقد حضر طه حسين الى المغرب في 1959 وقد كانت بدعوة من ملك المغرب محمد الخامس، وكان حضوره في المدرسة المغربية حضورا قويا.

جاء ذلك في الندوة التي عقدها الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المؤتمر الثالث تحت عنوان استعادة طه حسين، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان ""طه حسين برؤي عربية " بحضور الدكتورمحمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والدكتور سليمان سلطان من المملكة العربية السعودية، والدكتور عمر مقداد الجمني، والدكتور محمد مشبال من المغرب، ويديرها الناقد والأكاديمي الدكتور خيري دومة.

مناظرة أدبية في المنام

وتابع مشبال “ هناك العديد من الكتب التي واكبت طه حسين وحضوره في المغرب، و وروى العلامة مختار السوسي، أنه حلم مرة أنه رأى طه حسين زاره في المنام، واجرى معه مناظرة يبدو له مجموعة من الاختلافات وعندما زار المغرب طه 1958 زار مختار السوسي حقيقة في بيته، ولفت "مشبال" الى زيارة طه حسين الى المغرب كانت زيارة عروبية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى

كتابات لفهم كيف تشكل الخطاب النقدي عند طه حسين

وتابع ان هناك مساجلة تاريخية لعبد الله جلول اكد فيه ان طه حسين كان يناقض نفسه، في بعض الكتابات النقدية، وأشار مشبال إلى ان أحمد ابو حسن ومحمد آيت لعميم، ومحمد برادة كتبوا عن طه حسين، لفهم كيف تشكل الخطاب النقدي عند طه حسين.



وانتهى "مشبال" إلى أنهمن السهولة نقد طه حسين، فمثلا يمكن القول انه كان يستجيب للمدرسة الأزهرية، ولكن ما نفعله اليوم أننا مفتونين به، والسؤال إلى مدى كان طه حسين أذكى منا