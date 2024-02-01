الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى الواحات البحرية

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية شاملة إلى الواحات البحرية؛ ضمن خطة المجمع للتواجد في جميع محافظات الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية التي ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر في جميع محافظات الجمهورية.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيَّاد، إن برنامج عمل القافلة يستهدف نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تدعم التعايش السلمي في المجتمع، وتصحيح المفاهيم والمصطلحات المغلوطة، ومعالجة الظواهر السلبية التي من شأنها الإضرار بالجميع، كما أنها تستهدف التأكيد على معاني حب الوطن وضرورة العمل على استقراره، والمساهمة بشكل فعّال في بناء الوطن والحفاظ عليه.


وأضاف "عيَّاد" أن اختيار الأماكن التي يتم توجيه القوافل إليها يتم بعناية شديدة لتلبية احتياجاتها من هذه القوافل التي تعمل على تبصير المواطنين بالحقائق وتصحيح المفاهيم الخاطئة؛ حيث تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري، والتركيز على توعيتهم بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئولية، مع ضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل فرد من أفراد هذا المجتمع، بما يسهم في بناء الوطن، وخاصة الأماكن الحدودية والنائية. 


وأوضح الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الدكتور محمود الهواري، أن برنامج الفعاليات التي ينظمها أعضاء القوافل يركز على الشباب، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ للتأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسئولية، كما تستهدف التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد عديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.

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